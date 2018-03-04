В Мичигане студент застрелил родителей из пистолета своего отца-полицейского

Студент застрелил своих родителей на территории Центрального Мичиганского университета в городе Маунт-Плезант (штат Мичиган) из пистолета своего отца, работавшего полицейским. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции шеф университетской полиции Билл Йигли, ее транслировал телеканал CBS, передает ТАСС.

О стрельбе на территории учебного заведения, при которой погибли два человека, сообщалось в пятницу, однако тогда подробности произошедшего официально не разглашались. Как уточнил Йигли, огонь открыл 19-летний темнокожий студент Джеймс Эрик Дэвис, он уже задержан.

Инцидент произошел в университетском общежитии в пятницу. Родители Дэвиса приехали, чтобы забрать его домой по просьбе администрации учебного заведения, которая полагала, что молодой человек ведет себя странно, и подозревала его в употреблении наркотиков. По словам Йигли, между Дэвисом и родителями имела место ссора, после чего студент открыл стрельбу. "Это бытовой конфликт, в который были вовлечены сын, отец и мать", - пояснил он.

"Мы точно знаем, что оружие было зарегистрировано на его отца", - сказал Йигли. Он отказался уточнить, каким образом студент завладел пистолетом. Йигли также не пояснил, идет ли речь о служебном оружии.

После инцидента Дэвиса разыскивали около 100 стражей порядка в течение примерно 16 часов. Йигли сообщил, что молодой человек после задержания вел себя странно, но не оказал сопротивления при аресте. В данный момент студент находится в больнице под охраной властей.

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