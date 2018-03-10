Белый дом раскрыл темы переговоров Трампа с Макроном

Президент США Дональд Трамп в пятницу провел переговоры по телефону с президентом Франции Эмануэлем Макроном и обсудил вопросы, касающиеся КНДР, Сирии и ввозных пошлин на сталь и алюминий, передает РИА Новости.

"Президент Дональд Трамп вчера позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону, чтобы сообщить о решении ввести пошлины на импорт стали и алюминия. Президент Трамп подчеркнул, что его решение назрело и необходимо для национальной безопасности. Оба президента обсудили альтернативные пути решения проблем Соединенных Штатов", - отмечается в сообщении Белого дома, поступившем в субботу.

"Оба лидера также приветствовали намерение президента Трампа встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, для обеспечения полной денуклеризации Корейского полуострова", - говорится в сообщении.

"Оба президента решительно осудили режим действия (президента Сирии Башара) Асада за совершенные им зверства, включая взрыв в Восточной Гуте, а также его поддержку со стороны России и Ирана", - сообщили в Белом доме.

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