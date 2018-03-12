Жертвами падения вертолета в Нью-Йорке стали не менее двух человек (Обновлено)

04:55 (GMT+4) По меньшей мере два человека погибли в результате инцидента с вертолетом в Нью-Йорке, сообщил в Twitter пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Эрик Филлипс, передает РИА Новости.

"По меньшей мере один человек выжил, не менее двух погибли. Водолазы все еще в воде", — написал Филлипс.

04:27 (GMT+4) Вертолет, на борту которого, предположительно, находились несколько человек, потерпел крушение в Нью-Йорке, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

По информации телеканала, вертолет упал в пролив Ист-Ривер в воскресенье вечером.

В свою очередь газета New York Times со ссылкой на пожарную службу города сообщает, что на данный момент ведутся спасательные работы близ острова Рузвельт, который находится между островами Манхэттен и Лонг-Айленд.

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