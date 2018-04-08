Трамп объявил, что пожар в Trump Tower потушен

8 апреля 2018 03:36 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что пожар в носящем его имя небоскребе в Нью-Йорке потушен, передает РИА Новости.

"Пожар в Trump Tower потушен. (Пожар) был очень ограниченным. Пожарные проделали замечательную работу. Спасибо!" — написал Трамп.

В то же время пожарная служба города сообщает в Twitter, что пожару присвоена четвертая, более серьезная степень.

Трамп жил и работал в данном здании на протяжении десятилетий до избрания президентом.

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