Трамп не исключил, что лично поедет на открытие посольства США в Иерусалиме

Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему рассматривает возможность посетить Израиль и принять участие в церемонии открытия американского посольства в Иерусалиме, пишет РИА Новости.

"Я могу поехать. Оно (посольство) скоро будет открыто", - заявил Трамп на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он напомнил, что обещание перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим давали многие американские президенты, но они так и не были исполнены.

Во вторник израильский министр по делам Иерусалима и культурного наследия Зеев Элькин сообщил РИА Новости, что советник и зять президента США Джаред Кушнер вместе с министром финансов Стивеном Мнучиным приедут 14 мая в Иерусалим на открытие в городе американского посольства.

Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое сейчас расположено в Тель-Авиве.

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