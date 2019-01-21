Глава МИД Японии обсудил с Помпео ход подготовки ко второму саммиту США и КНДР

Министр иностранных дел Японии Таро Коно в понедельник провел телефонный разговор с американским госсекретарем Майклом Помпео, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и процесс подготовки ко второму саммиту лидеров США и КНДР. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщило японское внешнеполитическое ведомство.

В частности, Помпео передал информацию о переговорах между представителями США и КНДР, включая итоги недавнего визита в Вашингтон заведующего отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоля. "Кроме того, министры обсудили политику [США и Японии] в отношении северокорейской проблемы, в том числе в связи с планируемым в конце февраля вторым саммитом лидеров США и Северной Кореи", - говорится в сообщении МИД.

Коно и Помпео подтвердили строгую приверженность выполнению резолюций Совбеза ООН по КНДР и договорились проработать вопрос организации личной встречи в середине февраля.

Первый в истории саммит лидеров США и КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

Второй саммит, как ожидается, может состояться во Вьетнаме. По данным агентства Блумберг, в настоящее время в качестве места проведения рассматриваются города Ханой, Дананг и Хошимин.

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