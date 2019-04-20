Бури на юге США привели к гибели пяти человек

20 апреля 2019 07:11 (UTC+04:00)

Бури на территории южных штатов США привели к гибели пяти человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP).

Ранее телекомпания CNN сообщала о трех погибших. Всего же в общей сложности три человека погибли в Миссисипи, один - в Алабаме и один - во Флориде.

Изначально стихия бушевала в трех штатах - Флориде, Алабаме и Джорджии. Однако, как сообщает AP, торнадо ожидаются также в некоторых районах Миссисипи, Южной и Северной Каролины и Вирджинии.

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