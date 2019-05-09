Американский авианосец Abraham Lincoln прошел Суэцкий канал

Авианосец военно-морского флота США Abraham Lincoln в четверг прошел через Суэцкий канал в Египте, заявила администрация, эксплуатирующая водную артерию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В заявлении также сообщается, что военный атташе США в Египте Ральф Гровер, приехавший из Каира для того, чтобы проконтролировать проход авианосца, встретился с главой администрации Суэцкого канала адмиралом Мохабом Мамишем. В ходе беседы он выразил благодарность египетской стороне за "плодотворное сотрудничество с администрацией Суэцкого канала".

Эскалация проходит на фоне заявления иранских властей о намерении "прекратить выполнение некоторых обязательств" в рамках соглашения о ядерной программе. Президент Ирана Хасан Роухани также заявил, что дает 60 дней европейским странам на переговоры. Соответствующая информация была доведена до Великобритании, Франции, Германии, Китая и России.

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