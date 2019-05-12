Советник президента США сообщил о вероятных дате и месте встречи Трампа и Си Цзиньпина

12 мая 2019 19:11 (UTC+04:00)

Вашингтон и Пекин продолжат консультации по торговым вопросам - президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, встретятся на предстоящем саммите лидеров Группы двадцати в Японии в конце июня. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он выступил с утверждением, что Китай пока не "сделал достаточно" в том, что касается решения спорных вопросов по торговле. "Переговоры будут продолжены", - отметил он. По словам Кадлоу, "вероятно, есть хорошие шансы на встречу" Трампа и Си Цзиньпина на саммите.

По утверждению Кадлоу, Китай в течение последних двух недель отошел от прежних договоренностей по торговле, достигнутых с США. Как он отметил, Вашингтон "не может забыть об этом". "Однако нам нужно решить целый ряд вопросов", - добавил он.

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