СМИ назвали самого влиятельного человека в Голливуде

17 октября 2019 03:45 (UTC+04:00)

Журналисты из издания The Hollywood Reporter составили ежегодный рейтинг самых влиятельных людей в Голливуде в сфере развлечений, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Список сотни самых успешных топ-менеджеров, креативных директоров и звезд возглавил Роберт Айгер — генеральный директор студии Disney, фильмы которой в 2019 году заработали восемь миллиардов долларов.

Глава Marvel Кевин Файги, которого недавно назначили креативным директором всех подразделений компании, занял пятое место.

В рейтинг впервые попал экс-президент США Барак Обама вместе с супругой Мишель, которые в августе этого года представили документальный фильм о промышленности в штате Огайо для Netflix. Они заняли 50-е место.

Актриса Дженнифер Лопес на 92-ом месте за продюсирование картины "Стриптизерши".

Из голливудских актеров в список попали: Риз Уизерспун (37-е место), Леонардо Ди Каприо (47-е место), Брэд Питт (54-е место), Скарлетт Йоханссон (65-е место), Уилл Смит (81-е место), Марго Робби (99-е место).

Замкнул сотню новозеландский режиссер Тайка Вайтити, который в этом году выпустил комедийно-драматический фильм "Кролик Джоджо" о мальчике, чьим воображаемым другом был Адольф Гитлер.

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