Стартап Илона Маска намерен победить шизофрению, аутизм и амнезию

Предприниматель Илон Маск считает, что разработки созданной при его поддержке компании Neuralink могут помочь людям, страдающим шизофренией, аутизмом или амнезией. Об этом он сообщил в интервью журналисту Лексу Фридману, которое было опубликовано на портале YouTube, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Полагаю, что Neuralink прежде всего решит проблемы со многими нарушениями, связанными с мозгом. Речь может идти, в частности, об аутизме, шизофрении, потере памяти, у всех бывают проблемы с памятью в определенном возрасте. Родители не могут вспомнить имена детей и тому подобное, - констатировал Маск. - Полагаю, Neuralink может принести огромную пользу в случаях, когда серьезно поврежден головной или спинной мозг. Можно многое сделать, чтобы повысить качество жизни для людей".

Изобретатель также предположил, что Neuralink в перспективе сможет предложить методы, которые позволят лучше понять, как устроен и функционирует человеческий мозг. "Уверен, что разработки Neuralink помогут пролить свет на то, что касается работы мозга и сознания. В настоящее время у нас есть лишь очень ограниченная информация об этом", - констатировал Маск.

Он сравнил существующие сейчас методы исследования мозга с попытками с помощью стетоскопа прислушиваться к звукам, доносящимся из здания завода, чтобы понять, как работает установленное в нем оборудование. "Какие-то выводы сделать можно, но это лишь очень общая картина", - отметил он. "Чтобы действительно понять, что происходит в мозгу, нужны высокоточные датчики", - добавил Маск.

Предприниматель также отметил, что, по его мнению, Neuralink в будущем поможет повысить эффективность работы мозга и расширить его возможности путем подключения к компьютерным системам. "Мы не сможем быть умнее, чем цифровой суперкомпьютер. Так что, если вы не можете их превзойти, присоединитесь к ним, - сказал Маск. - У нас будет хотя бы такая возможность".

Связь мозга с компьютером

В июле Neuralink впервые продемонстрировала свои разработки, касающиеся создания связи между мозгом человека и цифровыми носителями. На презентации, которую вел Маск, рассказали о созданных компанией нитях тоньше человеческого волоса, которые в перспективе планируется применять для считывания информации с мозга. Вживлять их в мозг, как ожидается, будут с помощью миниатюрного робота. В будущем Neuralink надеется научиться считывать информацию с мозга с помощью лазера и без хирургического вмешательства.

Как сообщили на презентации, во время проведенных экспериментов разработки Neuralink позволили "обезьяне управлять компьютером своим мозгом". Как сообщили представители компании, она проводит также опыты над крысами. С мозга одной из них считывалась информация с помощью небольшого цифрового устройства.

Представители Neuralink ранее заявляли, что намерены применить новые технологии для помощи парализованным людям. Одна из возможностей состоит в том, чтобы позволить им управлять электронными устройствами с помощью вживленных в мозг чипов. Один из таких чипов был показан, однако подробно не разъяснялось, как он работает.

О компании

Компания Neuralink была зарегистрирована в Калифорнии в июле 2016 года при содействии Маска. Президентом фирмы является американский бизнесмен Макс Ходак, исполнительным директором - Джаред Биркал.

В июле представители Neuralink сообщили журналистам The New York Times, что в фирме насчитывается 90 сотрудников, ей удалось привлечь финансы в размере $158 млн. $100 млн, в частности, вложил Маск. В прошлом он неоднократно указывал на перспективность технологий такого рода.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.