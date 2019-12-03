Более 50 тысяч фанатов хотят, чтобы Дэнни Де Вито сыграл Росомаху

Петиция с предложением Дэнни Де Вито на роль Росомахи в следующих фильмах Marvel набрала более 50 тысяч подписей, сообщает NME, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Фанаты "Людей Икс", создавшие петицию, подчеркивают, что Де Вито лучше подходит по росту персонажу комиксов, чем Хью Джекман (самый известный актер, игравший Росомаху).

Они также напоминают, что "Дэнни Де Вито прекрасно сыграл Мусорщика (в сериале "В Филадельфии всегда солнечно" - прим.ред.), теперь мы знаем, что он отлично дерется и не боится грязи".

Ранее студию Fox, которой принадлежат права на "Людей Икс", приобрела компания Disney. Де Вито последнее время активно снимается и выступает в самых разных жанрах.

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