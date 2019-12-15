Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года

Ведущий кинокритик издания The Hollywood Reporter Тодд Маккарти назвал десять лучших фильмов 2019 года, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Он выбрал шедевры Тарантино и Скорсезе, ленту Греты Гервиг и два очень разных французских фильма. "Боль и слава" и "Брачная история" в его подборку не попали.

На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.

Далее в списке "Ирландец", "Портрет девушки в огне", "Последний черный в Сан-Франциско", "Ford против Ferrari", "1917", "Отверженные" и "Безнадежное дело Хаммаршельда".

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