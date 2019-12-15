Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года

15 декабря 2019 02:09 (UTC+04:00)

Ведущий кинокритик издания The Hollywood Reporter Тодд Маккарти назвал десять лучших фильмов 2019 года, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Он выбрал шедевры Тарантино и Скорсезе, ленту Греты Гервиг и два очень разных французских фильма. "Боль и слава" и "Брачная история" в его подборку не попали.

На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.

Далее в списке "Ирландец", "Портрет девушки в огне", "Последний черный в Сан-Франциско", "Ford против Ferrari", "1917", "Отверженные" и "Безнадежное дело Хаммаршельда".

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