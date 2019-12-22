The Hollywood Reporter назвал худшие фильмы года

22 декабря 2019 14:37 (UTC+04:00)

Кинокритики The Hollywood Reporter составили список худших фильмов 2019 года. Перечень опубликован на сайте издания, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В числе худших оказался мюзикл "Кошки" (выходит в российском прокате 2 января) Тома Хупера. В картине сыграли Идрис Эльба, Тейлор Свифт, Дженнифер Хадсон, Джуди Денч и многие другие. По сюжету, кошки собираются на ежегодный бал, где каждая из них рассказывает о себе. Критике, в частности, подверглись спецэффекты картины. Отмечается, что "цифровые гибриды людей и кошек в лучшем случае выглядят странно, а в худшем - ужасающе".

Супергеройский фильм "Люди Икс: Темный феникс" с Софи Тернер в главной роли попал в список за то, что в нем "нет зрелищности, а также какого-либо драматического нюанса или баланса".

"Призраки Шэрон Тейт" не понравился критикам в том числе из-за неправильного выбора актрисы на главную роль. Голливудскую звезду, погибшую от рук членов преступной коммуны Чарльза Мэнсона, в фильме сыграла Хиллари Дафф. Отмечается, что реальная жестокая история показана с помощью "надоевших клише фильмов ужасов".

Помимо этого, в список попали два фильма с Джоном Траволтой - "Бок о бок" и "Фанат", мультфильм "Стражи Арктики", триллер "Домино" Брайана Де Пальмы, драма "Миллион мелких осколков" (выйдет в российский прокат 30 января), "Рэмбо: Последняя кровь" и "Море соблазна" с Мэттью МакКонахи.

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