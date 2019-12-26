Разведывательные самолеты ВВС США совершили два полета над Корейским полуостровом

26 декабря 2019 08:19 (UTC+04:00)

Cамолет-разведчик Boeing RC-135S ВВС США совершил полет в районе границы Республики Корея и КНДР. Об этом в четверг сообщил отслеживающий военные полеты сервис Aircraft Spots на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, самолет вылетел с американской базы на Окинаве и совершал полет в районе восточного побережья КНДР. Параллельно задачу в воздухе над Корейским полуостровом выполнял самолет-разведчик Boeing E-8C.

ВВС США участили полеты разведывательной авиации в районе Корейского полуострова с ноября этого года на фоне обострения отношений с КНДР, которая осуществила серию ракетных пусков. В декабре Пхеньян сообщил о проведении двух "важных испытаний" на космодроме Сохэ. Начальник Генерального штаба Корейской народной армии Пак Чон Чхон заявил, что Пхеньян будет использовать их результаты для сдерживания ядерных угроз США.

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