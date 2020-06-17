Пенс назвал преувеличенной опасность второй волны коронавируса

Вице-президент США Майкл Пенс назвал преувеличенными опасения по поводу второй волны распространения коронавируса в Соединенных Штатах. Его авторская статья была опубликована на сайте газеты The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В последние дни средства массовой информации начали бить тревогу по поводу "второй волны" коронавирусной инфекции. Эта паника преувеличена", - указал Пенс, который возглавляет рабочую группу, созданную Белым домом в целях борьбы с коронавирусом. Он подчеркнул, что "благодаря лидерству [президента США] Дональда Трампа, а также смелости и отзывчивости американского народа система здравоохранения находится в лучшем состоянии, чем четыре месяца назад". Пенс заключил, что США "побеждают в схватке с невидимым противником".

По словам вице-президента США, более, чем в половине штатов, число зараженных снижается или сохраняется на стабильном уровне. "Во всех штатах, территориях и крупных городах, за исключением трех, доля положительных тестов на коронавирус составляет не более 10%, - подчеркнул Пенс. - В шести штатах, где суточное число зараженных превысило 1 тыс., органы системы здравоохранения за счет усиленного тестирования выявили большинство очагов в определенном окружении - в тюрьмах, домах престарелых и на мясокомбинатах".

Пенс также сообщил, что доля положительных тестов на коронавирус в США снизилась до 6%. К настоящему моменту, указал он, среднее суточное число подтвержденных случаев заражения снизилось в США до 20 тыс., при том, что в апреле их было около 30 тыс. в сутки, а в мае - около 25 тыс. Смертность, по словам вице-президента, составляет к настоящему моменту около 750 человек в сутки - более чем в три раза ниже, чем несколько недель назад.

"СМИ пытаются напугать американский народ на протяжении всего пути, и мрачные прогнозы по поводу второй волны являются очередным подтверждением этого подхода", - подчеркнул Пенс. Он указал, что властям США удалось "замедлить распространение [инфекции], оказать помощь наиболее уязвимым [слоям населения], спасти жизни", а также заложить основу для того, чтобы противостоять подобным вызовам в будущем. "Это повод для торжеств, а не разжигания страха со стороны прессы", - заключил вице-президент.

С начала пандемии в мире заразились коронавирусом около 8 млн человек, более 430 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 116,8 тыс. человек.