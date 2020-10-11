Во время акций протеста в Денвере застрелили человека

Один человек убит в результате стрельбы, устроенной в субботу в городе Денвер (штат Колорадо). Как сообщило местное управление полиции, подозреваемый задержан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Полицейские расследуют стрельбу, происшедшую во дворе около Музея искусств. Одна жертва доставлена в больницу, ее состояние пока не известно. Один подозреваемый взят под стражу", - отмечается на странице управления в Twitter.

Ранее оно уточнило, что речь идет об убийстве. Правоохранительные органы не раскрывают, при каких обстоятельствах был открыт огонь. По данным телекомпании ABC, это произошло во время двух различных акций протеста возле музея. Первое мероприятие организовала местная ячейка коммунистов, а инициаторами второго стали патриотически настроенные американцы.