Циклон «Дельта» стал причиной гибели двух человек в Луизиане

Два человека погибли в американском штате Луизиана из-за циклона «Дельта», который ранее оценивался как ураган, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«В воскресенье департамент здравоохранения подтвердил два летальных исхода, связанных с ураганом «Дельта», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, 86-летний мужчина погиб после пожара в сарае. Еще одной жертвой стала 70-летняя женщина, которая умерла в пожаре, возникшем из-за утечки бытового газа, которая произошла из-за урагана «Дельта».

Как сообщал ранее Национальный центр США по наблюдению за ураганами, скорость ветра внутри «Дельты» достигает 51 м/с.

Циклон находится примерно в 55 км к югу от американского штата Луизиана и движется со скоростью 19 км/ч в северо-западном направлении.