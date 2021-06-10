Байден высказался за выработку общих норм поведения в киберпространстве

Президент США Джо Байден высказался за установление общих норм поведения и технологий в киберпространстве. С этим призывом он выступил в среду перед американскими военнослужащими на базе Милденхолл, расположенной в английском графстве Саффолк, по прибытии с визитом в Великобританию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны гарантировать, что установлены новые технологии и нормы поведения в киберпространстве, в том числе касающиеся растущей угрозы атак с применением вирусов-вымогателей", - заявил глава администрации США. По его словам, такие шаги необходимы, чтобы киберпространство "управлялось демократическими ценностями, а не автократами, которые позволяют этому [таким хакерским атакам] происходить".