Байден и Трюдо назвали свою главную задачу

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Джо Байден считают главной своей задачей окончательную победу над пандемией. Об этом говорится в заявлении пресс-службы главы канадского правительства, которое было распространено по итогам встречи американского и канадского лидеров в Вашингтоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Главным приоритетом премьер-министра и президента остается окончание пандемии COVID-19 и повышение уровня безопасности здравоохранения", - отмечается в документе. Трюдо и Байден подчеркнули, что продолжат исполнять ранее взятые на себя обязательства в отношении реализации глобальных усилий по масштабной вакцинации населения мира, а также заявили о предоставлении финансовой поддержки бедным странам в деле обеспечения восстановления их экономик, пострадавших из-за пандемии.

Кроме того, Трюдо и Байден обсудили вопросы экономического сотрудничества двух стран, тему борьбы с изменением климата, права человека, сотрудничество Канады и США в Арктике и кооперацию со своими союзниками по разведывательному альянсу Five Eyes (в него входят спецслужбы Канады, Австралии, Великобритании, Новой Зеландии и США). Также лидеры Канады и США поговорили о гуманитарном кризисе на Гаити, взаимоотношениях двух стран с Китаем, обсудили ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе и Афганистане.

В Вашингтоне в четверг проходит саммит лидеров стран Северной Америки. У Трюдо были запланированы личные встречи с президентами США и Мексики Джо Байденом и Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. После этого главы североамериканских стран проведут совместную встречу. Это первый с 2016 года саммит лидеров государств Северной Америки.