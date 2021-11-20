Личный врач оценил состояние Байдена после медобследования

Личный врач президента США Джо Байдена оценил его состояние после проведенной ему колоноскопии. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на Ленту.Ru, говорится в заключении врача Кевина О'Коннора, направленного пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки.

По словам специалиста, физическое состояние Байдена позволяет ему выполнять обязанности в качестве главы исполнительной власти, главы государства и верховного главнокомандующего в полном объеме. Он также подчеркнул, что президент остается здоровым и энергичным 78-летним мужчиной.

Ранее Байден впервые выступил перед журналистами после проведенного ему в пятницу медицинского обследования. «У меня было прекрасное медобследование и прекрасное голосование в палате представителей», — заявил Байден, комментируя процедуру колоноскопии. Президент также отметил, что находится в «великолепной форме» и чувствует себя «отлично».