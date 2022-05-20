Пентагон заявил об уничтожении последней ракеты с химоружием

В Пентагоне отчитались об уничтожении остатков химического оружия на экспериментальном заводе в Ричмонде, передает Trend со ссылкой на Ленту.ru.

«Последняя ракета M55, содержащая ядовитый агент X или нервно-паралитический агент VX, была уничтожена на экспериментальном заводе по уничтожению химических агентов Blue Grass в Ричмонде, штат Кентукки, 19 апреля 2022 года», – следует из сообщения. Всего с июля 2021 по май 2022 года США ликвидировали около 18 тысяч ракет M55.

По словам заместителя помощника министра обороны США по сокращению угроз и контролю над вооружениями Кингстона Райфа, США достигли ключевого этапа на пути к полному химическому разоружению.