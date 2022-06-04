Boeing приостановила в мае выпуск самолетов 737 MAX из-за проблем с поставками

Американская компания Boeing («Боинг») временно приостановила производство самолетов 737 MAX в мае примерно на десять дней из-за проблем с цепочками поставок. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает газета The Wall Street Journal.

Издание утверждает, что порядка 10 поставщиков американской компании в текущий момент испытывают нехватку рабочей силы и материалов. В это же время, оказавшимся в простое самолетам требуется больше времени на их подготовку к поставке. Из-за этого Boeing испытывает трудности с сокращением запасов готовых самолетов 737 MAX. Их на конец первого квартала 2022 года насчитывалось порядка 320.

От этой ситуации также пострадала ирландская авиакомпания Ryanair («Райнэйр»), которой пришлось сократить число полетов в летнем расписании.

По данным аналитиков, Boeing может потерять порядка $ 3,6 млрд. в течение первой половины 2022 года.