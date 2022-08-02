Визит Нэнси Пелоси на Тайвань не противоречит политике США - заявление

БАКУ /Trend/ - Визит спикера Нэнси Пелоси на Тайвань никоим образом не противоречит многолетней политике США.

Как сообщает во вторник Trend, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и члены делегации Конгресса выступили с этим заявлением по прибытии на Тайвань.

Это первый официальный визит на Тайвань спикера Палаты представителей США за последние 25 лет.

«Визит нашей делегации на Тайвань свидетельствует о непоколебимой приверженности Америки поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии. Наш визит является частью нашей более широкой поездки в Индо-Тихоокеанский регион, включая Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, и направлен на взаимную безопасность, экономическое партнерство и демократическое управление", - говорится в заявлении.