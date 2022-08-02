...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань не противоречит политике США - заявление

США Материалы 2 августа 2022 19:31 (UTC +04:00)
Визит Нэнси Пелоси на Тайвань не противоречит политике США - заявление

Читайте Trend в

Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Визит спикера Нэнси Пелоси на Тайвань никоим образом не противоречит многолетней политике США.

Как сообщает во вторник Trend, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и члены делегации Конгресса выступили с этим заявлением по прибытии на Тайвань.

Это первый официальный визит на Тайвань спикера Палаты представителей США за последние 25 лет.

«Визит нашей делегации на Тайвань свидетельствует о непоколебимой приверженности Америки поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии. Наш визит является частью нашей более широкой поездки в Индо-Тихоокеанский регион, включая Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, и направлен на взаимную безопасность, экономическое партнерство и демократическое управление", - говорится в заявлении.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости