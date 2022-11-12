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Трамп оспорил в суде повестку, обязывающую дать показания Конгрессу

США Материалы 12 ноября 2022 08:52 (UTC +04:00)
Трамп оспорил в суде повестку, обязывающую дать показания Конгрессу

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Экс-президент США Дональд Трамп подал иск с требованием признать недействительной повестку, обязывающую его дать показания перед Специальным комитетом Палаты представителей Конгресса США по делу о штурме Капитолия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соответствующий документ размещен в пятницу в базе федерального суда по южному округу Флориды.

В составленном адвокатом Трампа Дэвидом Уоррингтоном иске в суд говорится, что "Конгрессу, согласно давнему прецеденту и практике разделения властей, запрещено требовать показаний от президента". В иске отмечается, что Трамп попытался разрешить это противоречие с комитетом, но потерпел неудачу, из-за чего был вынужден обратиться в суд.

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