Глава МВФ: противостояние КНР и США ведет к разделению мировой экономики на блоки

Противостояние США и Китая ведет к расколу мировой экономики на противоборствующие блоки, что может повлечь за собой новую холодную войну. Об этом в воскресенье заявила в интервью газете The Washington Post директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Меня беспокоит углубляющаяся фрагментация мировой экономики. Мы можем в результате оказаться в более бедном и менее безопасном мире", - сказала она изданию в Пномпене, куда приехала для участия в Восточноазиатском саммите и саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

По данным МВФ, которые приводит газета, разделенная на два лагеря глобальная экономика сократится на 1,5%, или более чем на $1,4 триллиона в год. Георгиева отметила, что потери в процентном выражении для Азии, центра производства электроники и промышленных товаров, будут вдвое больше.

"Я жила во время первой холодной войны по другую сторону железного занавеса. (Георгиева - уроженка Болгарии - прим. ТАСС). Да, там довольно холодно. Ввязываться во вторую холодную войну еще на одно поколение - это очень безответственно", - указала директор-распорядитель МВФ.

При этом она отметила, что экономики США и Китая, хотя и стараются стать самодостаточными, тесно переплетены и их полный отрыв друг от друга невозможен. Георгиева указала, что имеет смысл проводить диверсификацию цепочек поставок, но этот процесс не должен выходить "за рамки экономической логики", в противном случае это может быть "вредно для США и всего мира". США и Европа, отметила она, стремятся устранить зависимость от единственного поставщика - Китая, но тем самым, если они решат вводить новые торговые барьеры, могут запустить "разрушительный цикл". Такие действия нанесут вред среднему классу и бедным семьям, указала экономист.