Сенат может включить РФ и Иран в законопроект о запрете продажи нефти из стратрезерва

Члены Сената Конгресса могут включить Россию и Иран в находящийся у них на рассмотрении законопроект, предусматривающий запрет на продажу нефти из американского стратегического резерва, где пока фигурирует только Китай. Об этом сообщил в среду лидер демократического большинства Сената Чак Шумер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иран и Россия? Мы можем подумать над тем, чтобы добавить новые страны", - ответил Шумер на вопрос одного из журналистов, сообщает агентство Reuters.

В январе Палата представителей Конгресса одобрила законопроект, предусматривающий введение запрета на продажу нефти из американского стратегического резерва Китаю. Документ был разработан по инициативе оппозиционной Республиканской партии США, получившей большинство в Палате представителей Конгресса 118-го созыва по итогам ноябрьских промежуточных выборов.

Американский стратегический нефтяной запас был создан в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. На территории штатов Техас и Луизиана в четырех хранилищах, емкость которых достигает 714 млн баррелей, содержится около 371 млн баррелей нефти. Власти Соединенных Штатов обладают крупнейшим правительственным резервом этого энергоносителя в мире.