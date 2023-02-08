США повысили прогноз добычи нефти в стране на 2023 год на 80 тыс. б/с

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2023 год с 12,41 млн б/с до 12,49 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго (EIA), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Прогнозный показатель на 0,59 млн б/с превышает результат 2022 года - 11,9 млн б/с.

Новый прогноз также почти на 200 тыс. б/с превышает среднегодовой рекорд добычи нефти в Соединенный Штатах, который был установлен в 2019 году, - 12,3 млн б/с.

Ведомство также понизило оценку добычи в 2024 году с 12,81 млн б/с до 12,65 млн б/с.