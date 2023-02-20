Цукерберг сообщил о внедрении платной верификации в Facebook и Instagram

Возможность платного подтверждения подлинности аккаунтов появится в Facebook и Instagram, которые принадлежат корпорации Meta, признанной в России экстремистской. Об этом сообщил в воскресенье глава компании Марк Цукерберг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На этой неделе мы начинаем внедрять функцию Meta Verified - услугу по подписке, которая позволит вам подтвердить вашу учетную запись с помощью государственного удостоверения личности, получить синий значок, дополнительную защиту от выдающих себя за вас аккаунтов и прямой доступ к службе поддержки", - написал глава Цукерберг в Facebook.

По словам Цукерберга, стоимость верификации аккаунтов будет составлять $11.99 в месяц в веб-версии и $14.99 в месяц для мобильных устройств на системе iOS. Первыми возможность воспользоваться новой функцией получат жители Австралии и Новой Зеландии, а затем "в ближайшее время" она появится и в других странах.

Twitter ранее сообщил о введении платной подписки. 6 ноября владелец соцсети Илон Маск объявил о намерении ввести платную верификацию аккаунтов в рамках подписки Twitter Blue. 10 ноября продажа подписки была приостановлена из-за роста числа фейковых аккаунтов. 12 декабря продажа Twitter Blue была возобновлена, ее стоимость составила $8 в месяц, а для пользователей iOS - $11 в месяц.