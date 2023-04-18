Остин поручил пересмотреть обращение с секретными данными за 45 дней

Министр обороны США Ллойд Остин поручил провести всеобъемлющий пересмотр процесса обращения с секретными данными, рекомендации по итогам его проведения появятся через 45 дней. Об этом заявила в понедельник на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

"Министр ранее поручил <...> провести всеобъемлющий пересмотр методов обращения ведомства с секретными данными и в течение 45 дней предоставить ему первоначальные выводы и рекомендации по улучшению политики и процедур министерства, связанных с защитой секретной информации", - сказала она.

Сингх добавила, что Пентагон продолжает взаимодействовать с Белым домом, Конгрессом США и союзниками Вашингтона на самом высоком уровне.

Власти США ранее арестовали по делу об утечке секретных документов Пентагона Джека Тейшейру, который служит в ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс. Пентагон заявил, что проведет оценку последствий утечки секретных документов для национальной безопасности США и проанализирует существующие процедуры получения доступа к конфиденциальным сведениям. Агентство Рейтер считает, что речь может идти об одном из самых значительных случаев утечки информации с момента появления более чем 700 тыс. документов, видеозаписей и дипломатических телеграмм на сайте WikiLeaks в 2013 году. Вместе с тем ряд СМИ ранее отмечал, что подлинность попавших в соцсети документов не была подтверждена.