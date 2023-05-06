Washington Post: Белый дом предупредили о надвигающейся новой волне коронавируса в США

Белый дом предупредили о надвигающейся новой волне коронавируса в США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает газета Washington Post.

«Никто не говорит, что [вероятность] равна нулю. И никто не говорит о 80%. Это больше, чем бесконечно малый шанс, и ни в коем случае не несомненный факт», — заявил иммунолог и вирусолог из Гарвардской медицинской школы Дэн Барух.

Он рассказал о встрече в Белом доме, в ходе которой администрация президента США Байдена провела разговор с десятью ведущими экспертами в сфере вирусологии.

Его слова подтверждает ученый Эрик Топол. По мнению вирусологов, вероятность появления новой волны коронавируса в США составляет 20%.