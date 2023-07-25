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Джон Керри посетит Индию 25-29 июля

США Материалы 25 июля 2023 04:37 (UTC +04:00)
Джон Керри посетит Индию 25-29 июля

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Yremd/ - Спецпосланник американского президента по вопросам климата, экс-госсекретарь США Джон Керри посетит Индию 25-29 июля.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

"Керри совершит поездку в Нью-Дели и Ченнаи (Индия) 25-29 июля для содействия достижению общих целей в сфере климата и чистой энергетики, включая совместные усилия по созданию платформы для инвестиций в возобновляемые источники энергии и методы ее хранения, поддержку использования автобусов с нулевым уровнем выбросов и диверсификацию цепочек поставок в области чистой энергетики", - говорится в заявлении.

В Нью-Дели Керри встретится с индийскими должностными лицами, а в Ченнаи - с коллегами из стран Группы двадцати.

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