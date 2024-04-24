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США призвали Ирак обеспечить безопасность американских сил

США Материалы 24 апреля 2024 04:37 (UTC +04:00)
США призвали Ирак обеспечить безопасность американских сил

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Вашингтон попросил правительство Ирака обеспечить безопасность американских солдат на фоне атак на базы США в Ираке и Сирии

Как передает Trend, об этом заявил официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер на брифинге для журналистов.

"22 апреля проиранские военные группировки предприняли две безуспешные атаки на силы США в Ираке и Сирии. Это первые атаки на объекты коалиции с 4 февраля", - отметил Райдер.

Он добавил, что эти удары угрожают безопасности коалиционных сил и личного состава в Ираке. "Мы призываем правительство Ирака принять все необходимые меры для обеспечения безопасности американских войск в Ираке и Сирии перед лицом нападений со стороны этих группировок", - сказал он.

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