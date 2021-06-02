После возвращения из плена меня не узнал даже отец – находившийся в армянском плену Фамиль Алиев

БАКУ /Trend/ - Армянские военные взяли нас в плен в Физулинском районе и затем доставили в Шушинскую тюрьму, где мы подверглись немыслимым пыткам.

Об этом в среду сказал Trend плененный в 1994 году и на протяжении года подвергавшийся пыткам в армянском плену азербайджанец Фамиль Алиев.

По его словам, в Шушинской тюрьме его пытал армянский террорист по имени Людвик Мкртычян.

«Нас взяли в плен в Физулинском районе и привезли в Ханкенди, а оттуда в Шушинскую тюрьму. Одним из надзирателей над азербайджанскими пленными был Людвик Мкртычян – террорист по кличке "Лёха", которого в настоящее время судят в Баку. Он был одним из тех, кто подвергал нас самым жестоким пыткам. Он сломал об мою спину дубинку, бил нас строительным ломом. Они обезглавливали азербайджанских пленных на могилах армян, погибших в бою. Теперь он лжет, говоря, что не видел азербайджанцев и не говорит по-азербайджански. Но этот человек прекрасно владеет азербайджанским языком. Он оскорблял нас, разговаривал с нами на азербайджанском языке. Надзирателями в тюрьме были другие люди, а Людвик Мкртычян и другие были солдатами. Нас принуждали к работе на полях, где Мкртычян и остальные тоже подвергали нас пыткам», – сказал Алиев.

Потерпевший отметил, что за год нахождения в плену ни одно ведомство не поинтересовалось его состоянием.

«В тот период нами не интересовались ни соответствующие ведомства Армении, ни какие-либо международные организации. Лишь однажды, после года плена, к нам приехал представитель Международного Комитета Красного Креста. Он передал нам одежду, но тюремные надзиратели сразу ее забрали.

Никого не волновало, что мы ели, в каких условиях мы содержались. Армяне игнорировали все международные организации. О еде, которую нам давали, и говорить не стоит. Они просто кипятили пшено в воде и давали нам эту воду в качестве пищи. Когда нас вели работать, вообще не кормили. В тюрьме они вырвали мои ногти. Из-за пыток я попытался покончить с собой и пропустил через себя ток, но остался в живых, а тот парень, который был рядом, умер. Армяне забирали наших пленных детей, обезглавливали их и потом показывали нам», – рассказал Фамиль Алиев.

Он отметил, что при виде сегодня в суде террористов на скамье подсудимых, его переполнило чувство волнения.

«Никто из них не посмотрел в наши глаза, хотя и знали всех нас. Они сейчас в безвыходном положении. После возвращения из плена я был в таком состоянии, что даже отец меня не узнал. Но посмотрите на пленных, содержащихся в Азербайджане: наше государство не обращается с ними бесчеловечно, они были доставлены в суд в совершенно нормальном состоянии. А армяне пытали всех, не обращая внимания даже на то, что это дети или женщины.

Я сбежал из плена, захватив армянина в заложники. В тот день армянский надзиратель умолял не убивать его. А я хотел убить его, но там было такое правило: если какой-либо азербайджанский пленный убивал армянина, то вместо него убивали трех азербайджанских пленных. Поэтому я оставил этого армянина в живых», – добавил Фамиль Алиев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)