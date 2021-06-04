Подрыв на мине азербайджанских журналистов в Кельбаджаре – террористический акт против деятельности СМИ – AzTV (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Подрыв на мине азербайджанских журналистов в Кельбаджаре – террористический акт против деятельности СМИ.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» (AzTV) по поводу гибели журналистов в Кельбаджарском районе в результате подрыва на мине.

Подчеркивается, что группа сотрудников Азербайджанского телевидения и Государственного информационного агентства Азербайджана «АЗЕРТАДЖ» уже некоторое время ведет съемки на наших освобожденных территориях. Цель – показать всему миру вандализм, совершенный Арменией в период 30-летней оккупации, уничтоживший имущество и исторические памятники азербайджанского народа, и задокументировать это.

«Сегодня транспортное средство, в котором эта группа направлялась в село Сусузлуг Кельбаджарского района для очередных съемок, подорвалось на противотанковой мине. В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов 1989 года рождения, сотрудник информационного агентства «АЗЕРТАДЖ» Магеррам Ибрагимов 1982 года рождения, зампредставителя главы ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, и четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Среди них – режиссер Азербайджанского телевидения Эмин Мамедов.

Желаем упокоения душам погибших, выражаем их семьям глубокие соболезнования, а раненым желаем скорейшего исцеления!

Данное происшествие – очередной пример жестоких преступлений, совершенных противником по отношению к мирному населению, террористический акт против деятельности СМИ на освобожденных территориях Азербайджана. Это результат того, что армянская сторона заложила мины при выводе своих войск из Кельбаджара. До сих пор гражданские лица, в том числе осуществляющие свои служебные обязанности журналисты, становятся жертвами мин. Обращаясь к международным медиа-институтам, организациям, защищающим права журналистов, призываем их проявить солидарность и потребовать у Армении положить конец политике, нацеленной против гражданских лиц», – говорится в заявлении.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)