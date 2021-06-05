С 10 июня граждане России и Турции смогут прибывать в Азербайджан воздушным транспортом (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:24)

БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о поэтапной отмене требования о получении спецразрешений для посещения страны гражданами ряда государств со стабильной эпидемиологической обстановкой.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Кабмина, с 10 июня граждане России и Турции смогут прибывать в Азербайджан воздушным транспортом.

"Как известно, одна из мер, принятых для предотвращения распространения пандемии коронавируса (COVID-19) на территории Азербайджана, заключается в возможности въезда иностранных граждан на территорию Азербайджана только при наличии специального разрешения Оперативного штаба при Кабинете министров. В результате масштабных мер, принятых за последний год, в том числе успешной программы вакцинации, запущенной в январе 2021 года, эпидемиологическая ситуация в Азербайджане развивалась в позитивном ключе, был снят ряд ограничений, наложенных в рамках особого карантинного режима. В то же время стабилизируется эпидемиологическая ситуация в ряде стран мира. В связи с этим Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о поэтапной отмене требования о получении спецразрешений для посещения нашей страны гражданами ряда государств со стабильной, как и в Азербайджане, эпидемиологической обстановкой.

Таким образом, на начальном этапе, с учетом позитивной динамики эпидемиологической ситуации, граждане России и Турции с 10 июня смогут путешествовать в Азербайджан воздушным транспортом с соблюдением следующих условий:

- для пассажиров старше 18 лет необходимо наличие официального документа, выданного соответствующей страной (паспорт COVID) о полной вакцинации или выздоровлении от COVID-19, и официального документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, пройденного не более чем за 72 часа до вылета;

- для пассажиров в возрасте от 1 до 18 лет - наличие официального документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, пройденного не более чем за 72 часа до вылета.

Помимо этого, с 10 июня срок действия официального документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 для всех пассажиров старше 1 года для въезда в Азербайджан, продлевается с 48 до 72 часов. Для детей младше одного года паспорт COVID или документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, не требуется. Все авиакомпании, выполняющие прямые рейсы в Азербайджан, должны регистрировать только пассажиров, чьи документы для перелета в страну отвечают соответствующим требованиям. В обратном случае эти пассажиры не будут допущены к въезду в страну и возвращены обратным рейсом за счет авиаперевозчика.

Также рассматривается вопрос о предоставлении в ближайшее время разрешения на въезд в Азербайджан без спецразрешения воздушным транспортом для граждан других стран, исходя из эпидемиологической ситуации в странах и уровня вакцинации населения", - говорится в сообщении Оперативного штаба.

(Перевод: Турал Гараджаев)