ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на государственной границе
БАКУ /Trend/ - Второго августа, с 13:55 по 17:00, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в селе Араздейен Ведийского района и селе Зеркенд Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской АР и села Йухары Айрым Кельбаджарского района.
Как передает в понедельник Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана, потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.
Ответным огнем противник был подавлен.
В настоящее время ситуация в указанных направлениях стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.
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