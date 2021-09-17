Выполнены задачи очередного этапа учений «Три брата – 2021»

Азербайджан 17 сентября 2021 21:37 (UTC+04:00)
Выполнены задачи очередного этапа учений «Три брата – 2021»

БАКУ /Trend/ - Успешно выполнены задачи очередного этапа международных учений «Три брата – 2021», проводимых в Баку в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном, передает Trend со ссылкой на Министерство обороны.

Согласно плану учений, спецназовцы были приведены в боевую готовность и выполнили задачи по уничтожению группировки условного противника, проникшей в глубину обороны наших подразделений.

На этом этапе учений, которые продлятся до 20 сентября, спецназовцы братских стран продемонстрировали высокий профессионализм.

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