ЗАО "Baku Steel Company" стала членом престижной международной организации

Крупнейшая металлургическая компания Кавказа ЗАО "Baku Steel Company" принята в постоянные члены Всемирной ассоциации стали (“World Steel Association”, сокращенно – worldsteel), считающейся престижной международной организацией металлургов мира. Соответствующее решение было принято на общем собрании организации, состоявшемся в Брюсселе 17-18 октября 2022 года с участием Совета членов.

Worldsteel, одна из крупнейших и наиболее динамичных промышленных ассоциаций в мире, принимает в члены только крупнейших производителей стали. ЗАО "Baku Steel Company" - единственная азербайджанская компания на Южном Кавказе, которая является членом этой организации. Кроме того, генеральный директор компании Кямал Ибрагимов принят в Совет членов Ассоциации.

Следует отметить, что Worldsteel является некоммерческой организацией, объединяющей более 170 производителей стали, национальные и региональные отраслевые ассоциации и научно-исследовательские институты, а ее штаб-квартира находится в столице Бельгии Брюсселе. Около 85% мирового производства стали приходится именно на компании - члены этой ассоциации. Worldsteel, которая существует уже 55 лет, в настоящее время имеет статус консультанта Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций (ООН). Выступая в качестве международного центра сталелитейной промышленности, Worldsteel поддерживает своих участников по ряду направлений и создает возможности для развития их бизнеса. В этой связи, членство ЗАО "Baku Steel Company" в Ассоциации, реализующей различные программы, позволит получить доступ к подготовленным организацией статистическим и общим отчетам о мировом и региональном производстве стали, кроме того, специалисты компании смогут участвовать в работе комитетов, в общей сети мировых производителей стали, а также на конференциях и мероприятиях с участием ведущих мировых производителей стали.

Напомним, что ЗАО "Baku Steel Company" в настоящее время производит высококачественную арматуру, катанку (проволоку), квадратный и круглый прокат, бесшовные трубы, а также различные фасонные отливки. За более чем 20-летнюю деятельность продукция компании, ставшая известным брендом не только в Азербайджане, но и во всем Кавказском регионе, пользуется большим спросом на местном рынке и экспортируется в более чем 20 стран Европы, Америки и Азии.