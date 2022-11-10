На чемпионате мира по парадзюдо сборная Азербайджана завоевала еще две медали

БАКУ /Trend/ - На прошедшем в Баку чемпионате мира по парадзюдо сборная Азербайджана завоевала еще две медали.

Как сообщает Trend, Ханым Гусейнова в весовой категории до 70 кг в матче за бронзовую медаль победила японку Карусу Огаву и завершила чемпионат на третьем месте.

Двукратный паралимпийский чемпион Ильхам Закиев (свыше 90 кг) также завершил первенство среди призеров. И.Закиев, проигравший в решающем матче бразильцу Вилианс Араужо, завершил чемпионат серебряной медалью.

В минувший день члены национальной команды Шахана Гаджиева (48 кг) и Намиг Аббаслы (73 кг) завоевали бронзовые медали.

В чемпионате, прошедшем в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева, приняли участие около 250 парадзюдоистов из 41 страны.