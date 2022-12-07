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Агдам станет перспективным экономическим центром Карабаха - Адель Абдуллин

Азербайджан Материалы 7 декабря 2022 19:54 (UTC +04:00)
Агдам станет перспективным экономическим центром Карабаха - Адель Абдуллин

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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АГДАМ /Trend/ - Агдам станет процветающим, перспективным и очень интересным городом Карабаха в будущем.

Об этом сказал Trend в среду заведующий кафедрой международного и европейского права Казанского федерального университета, доктор юридических наук, профессор Адель Абдуллин во время посещения Карабаха в составе делегации ICOMOS.

"Я рад, что Карабах вернулся в Азербайджан. На данный момент предстоит большая работа по восстановлению и превращению этого места в такой же успешный и развитый регион, каким он был до оккупации. Я счастлив находиться в Агдаме", - сказал Абдуллин.

Он добавил, что было очень печально видеть разрушенные в период оккупации здания и памятники, и выразил уверенность в их скорейшем восстановлении.

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