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Слушания Международного Суда по обращению Азербайджана завершились

Азербайджан Материалы 1 февраля 2023 00:43 (UTC +04:00)
Слушания Международного Суда по обращению Азербайджана завершились

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БАКУ /Trend/ - Завершились общественные слушания по обращению в Международный Суд Азербайджанской Республики относительно применения Международной конвенции "О ликвидации всех форм расовой дискриминации" (CERD).

Как сообщает Trend, на состоявшихся 31 января во Дворце мира в Гааге слушаниях азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов.

После этого Международный суд приступит к обсуждениям.

Следует отметить, что решение суда по ходатайству о принятии временных мер будет вынесено на открытом заседании и его время будет объявлено в установленный срок.

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