Пашинян начал - и проиграл Азербайджану в ООН

БАКУ /Trend/ - Прошедшее сегодня заседание Совета Безопасности ООН стало одним из самых разгромных поражений Армении в этом году. Примечательно, что именно Армения была инициатором заседания. Можно сказать, сами напросились.

Еще несколько недель назад, когда была объявлена дата заседания, политики и эксперты в Армении строили громкие планы и мечты: сейчас, мол, против Азербайджана примут резолюцию, мир осудит «блокаду» Карабаха и так далее. И что же произошло?

Произошел дипломатический разгром Еревана в ООН. Все усилия армянских властей, дипломатов, диаспоры, лобби - все пошло прахом. Провели заседание: собрались, поговорили, разошлись. Вот и весь результат. И на что армяне надеялись? Трудно понять.

Случившееся сегодняшней ночью - тяжелое поражение для Еревана и лично для министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. Он специально лично прилетел в Нью-Йорк на заседание, чтобы быть героем вечера. Теперь Мирзояну придется думать, как он будет выкручиваться, отвечая на вопросы журналистов уже завтра.

Армении даже французские друзья не помогли: выступление французского представителя в ООН было даже не проармянским - оно было армянским в буквальном смысле слова. Не справились. Кстати, не в первый раз - в декабре прошлого года Армения и Франция уже пытались поднять вопрос Лачинского «коридора» в ООН - и тоже потерпели неудачу.

Не вышло и сегодня. Выступления членов СБ ООН показали очевидную истину: ведущая мировая организация поддерживает и уважает территориальную целостность Азербайджана. Больше того, Совбез ООН фактически признал реалии нашего региона, признал, что Азербайджан совершенно легитимно контролирует ситуацию на земле. Обсуждения на заседании показали, что вопросы, подобные поднятым Арменией, не подходят для формата Совбеза, им там просто не место. Решать такие проблемы надо на месте, непосредственно по ситуации - и с этим вполне можно было справиться в двустороннем формате, не отвлекая Совет безопасности ООН.

После сегодняшнего заседания не очень понятно, какую теперь повестку будет пытаться продвигать Ереван. Говорить о «блокаде» бесполезно - ее отсутствие сегодня фактически подтвердил своим бездействием и молчанием Совет Безопасности ООН. Армения будет говорить о мире? С каким лицом будет Ереван это делать на фоне постоянных провокаций против Азербайджана?

Не осталось вариантов и у карабахских сепаратистов. Надеяться на Армению, Францию или армянское лобби в мире больше не получится - всем им только что показали их место. Попытка вооруженных провокаций будет жестко пресечена. Какой еще выбор есть у карабахских армян? Только переговоры с Азербайджаном. Причем на условиях Азербайджана. Все остальные способы выйти из ситуации были окончательно уничтожены на заседании СБ ООН.

Конечно, сегодняшнее заседание Совбеза показало и силу азербайджанской дипломатии. Это была большая дипломатическая победа, которая подчеркнула и авторитет, и потенциал, и силу Азербайджана. Провокационные заявления от представителей Армении и Франции были в пух и прах уничтожены взвешенной, аргументированной и опирающейся на факты позицией Баку.

Сегодня в ООН было получено еще одно подтверждение того, что международное право на стороне Азербайджана. Заседание Совбеза, которое Никол Пашинян и его МИД пытались превратить в своего рода показательное осуждение Азербайджана, только укрепило международный авторитет нашей страны и стало большим ударом по армянской пропаганде и идеологии.

Эмин Алиев,

главный редактор АМИ Trend