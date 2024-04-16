В Азербайджане начинается прием документов в докторантуру

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 11:00 в Азербайджане начнется прием документов для поступления в докторантуру.
Об этом Trend сообщили в министерстве науки и образования Азербайджана.
Желающие поступить в докторантуру вузов и научных учреждений, подключенных к Централизованной информационной системе образования, могут подать документы через "Личный кабинет" на portal.edu.az.
После одобрения заявки учебным заведением кандидаты смогут принять участие в экзаменах по иностранному языку.
Отметим, что процесс приема документов завершится 15 мая в 18:00.