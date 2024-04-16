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В Азербайджане начинается прием документов в докторантуру

Азербайджан Материалы 16 апреля 2024 05:56 (UTC +04:00)
В Азербайджане начинается прием документов в докторантуру

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня с 11:00 в Азербайджане начнется прием документов для поступления в докторантуру.

Об этом Trend сообщили в министерстве науки и образования Азербайджана.

Желающие поступить в докторантуру вузов и научных учреждений, подключенных к Централизованной информационной системе образования, могут подать документы через "Личный кабинет" на portal.edu.az.

После одобрения заявки учебным заведением кандидаты смогут принять участие в экзаменах по иностранному языку.

Отметим, что процесс приема документов завершится 15 мая в 18:00.

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