В Азербайджане начинается прием документов в докторантуру

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 11:00 в Азербайджане начнется прием документов для поступления в докторантуру.

Об этом Trend сообщили в министерстве науки и образования Азербайджана.

Желающие поступить в докторантуру вузов и научных учреждений, подключенных к Централизованной информационной системе образования, могут подать документы через "Личный кабинет" на portal.edu.az.

После одобрения заявки учебным заведением кандидаты смогут принять участие в экзаменах по иностранному языку.

Отметим, что процесс приема документов завершится 15 мая в 18:00.