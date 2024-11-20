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Азербайджан играет важную роль в обеспечении устойчивых грузоперевозок между Европой и Азией - Асет Асавбаев

Азербайджан Материалы 20 ноября 2024 22:23 (UTC +04:00)
Азербайджан играет важную роль в обеспечении устойчивых грузоперевозок между Европой и Азией - Асет Асавбаев
Фото: COP29

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет важную роль в обеспечении устойчивых грузоперевозок между Европой и Азией, а также предпринимает важные шаги в направлении декарбонизации, применяя «зеленые» решения в транспортной инфраструктуре.

Об этом сказал генеральный секретарь постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА Асет Асавбаев, принявший участие в министерском "круглом столе" на тему "Устойчивый, цифровой Средний коридор и за его пределами" в рамках COP29, передает Trend.

Он отметил, что принятое на мероприятии коммюнике создаст условия для синхронизации шагов государств региона в этом направлении.

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