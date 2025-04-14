Азербайджанский борец Гурбан Гурбанов завоевал золото на чемпионате Европы (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Азербайджанский борец греко-римского стиля Гурбан Гурбанов стал чемпионом Европы, завоевав золотую медаль на континентальном первенстве, сообщает Trend.

Соревнования проходят в столице Словакии — Братиславе. Гурбанов выступал в весовой категории до 82 кг и в финале встретился с представителем Венгрии Эриком Сильвассини.

Азербайджанский спортсмен одержал уверенную победу со счётом 6:0, тем самым поднявшись на высшую ступень пьедестала почёта.

Отметим, что для Гурбанова это первый чемпионат Европы среди взрослых, что делает его триумф особенно значимым.

Чемпионат Европы

Греко-римская борьба

60 кг

Финал

Нихат Мамедли стал чемпионом Европы, победив Георгия Тибилова (Сербия) со счетом 7:3.

67 кг

Финал

Хасрат Джафаров стал победителем чемпионата Европы, победив Абу Муслима Амаева (Болгария) со счетом 7:1.

72 кг

Ульву Ганизаде завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы, победив белоруса Александра Лявончика (UWW) со счетом 2:1.

82 кг

Финал

Гурбан Гурбанов стал чемпионом Европы, победив в финале венгра Эрика Силвасси со счетом 6:0.