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Азербайджанский борец Гурбан Гурбанов завоевал золото на чемпионате Европы (ФОТО)

Азербайджан Материалы 14 апреля 2025 00:12 (UTC +04:00)
Азербайджанский борец Гурбан Гурбанов завоевал золото на чемпионате Европы (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Азербайджанский борец греко-римского стиля Гурбан Гурбанов стал чемпионом Европы, завоевав золотую медаль на континентальном первенстве, сообщает Trend.

Соревнования проходят в столице Словакии — Братиславе. Гурбанов выступал в весовой категории до 82 кг и в финале встретился с представителем Венгрии Эриком Сильвассини.

Азербайджанский спортсмен одержал уверенную победу со счётом 6:0, тем самым поднявшись на высшую ступень пьедестала почёта.

Отметим, что для Гурбанова это первый чемпионат Европы среди взрослых, что делает его триумф особенно значимым.

Чемпионат Европы
Греко-римская борьба

60 кг
Финал
Нихат Мамедли стал чемпионом Европы, победив Георгия Тибилова (Сербия) со счетом 7:3.

67 кг
Финал
Хасрат Джафаров стал победителем чемпионата Европы, победив Абу Муслима Амаева (Болгария) со счетом 7:1.

72 кг
Ульву Ганизаде завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы, победив белоруса Александра Лявончика (UWW) со счетом 2:1.

82 кг
Финал
Гурбан Гурбанов стал чемпионом Европы, победив в финале венгра Эрика Силвасси со счетом 6:0.

Азербайджанский борец Гурбан Гурбанов завоевал золото на чемпионате Европы (ФОТО)
Азербайджанский борец Гурбан Гурбанов завоевал золото на чемпионате Европы (ФОТО)
Азербайджанский борец Гурбан Гурбанов завоевал золото на чемпионате Европы (ФОТО)
Азербайджанский борец Гурбан Гурбанов завоевал золото на чемпионате Европы (ФОТО)
Азербайджанский борец Гурбан Гурбанов завоевал золото на чемпионате Европы (ФОТО)
Азербайджанский борец Гурбан Гурбанов завоевал золото на чемпионате Европы (ФОТО)
Азербайджанский борец Гурбан Гурбанов завоевал золото на чемпионате Европы (ФОТО)
Азербайджанский борец Гурбан Гурбанов завоевал золото на чемпионате Европы (ФОТО)
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