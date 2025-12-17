Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Azerbaijani currency to world currency rates for December 17 (UPDATE)

Azerbaijan Materials 17 December 2025 10:07 (UTC +04:00)

Aytaj Shiraliyeva
BAKU, Azerbaijan, December 17. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has announced the official exchange rates for December 17, Trend reports via CBA.

The official exchange rate of the US dollar to the manat remained unchanged at 1.7 manat.

The exchange rate for one euro was 1.994 manat (down 0.2%), one Turkish lira was 0.0398 manat, and 100 Russian rubles were 2.1421 manat (up 0.2%).

Currencies

Code

Exchange rate

1 US dollar

USD

1.7

1 euro

EUR

1.994

100 Russian rubles

RUB

2.1421

1 Australian dollar

AUD

1.1247

1 Belarusian ruble

BYN

0.587

1 Bulgarian Lev

BGN

1.0199

1 UAE dirham

AED

0.4629

100 South Korean won

KRW

0.1149

1 Czech crown

CZK

0.082

1 Chinese yuan

CNY

0.2413

1 Danish krone

DKK

0.2669

1 Georgian lari

GEL

0.6311

1 Hong Kong dollar

HKD

0.2185

1 Indian rupee

INR

0.0188

1 British pound sterling

GBP

2.2771

1 Swedish krona

SEK

-

1 Swiss franc

CHF

0.1825

1 Israeli shekel

ILS

2.1351

1 Canadian dollar

CAD

0.5269

1 Kuwaiti dinar

KWD

1.2341

100 Kazakh tenge

KZT

5.5424

1 Qatari rial

QAR

0.3295

1 Kyrgyz som

KGS

0.4664

100 Hungarian forints

HUF

0.0195

1 Moldovan leu

MDL

0.5169

1 Norwegian krone

NOK

0.1013

100 Uzbek som

UZS

0.1667

100 Pakistani rupees

PKR

0.014

1 Polish zloty

PLN

0.6057

1 Romanian leu

RON

0.4728

100 Russian rubles

RUB

0.3916

1 Serbian dinar

RSD

0.017

1 Singapore dollar

SGD

1.3157

1 Saudi riyal

SAR

0.4532

1 SDR (Special Drawing Rights of the IMF)

XDR

2.3282

1 Turkish lira

TRY

0.0398

1 Turkmen manat

TMT

0.4857

1 Ukrainian hryvnia

UAH

0.0402

100 Japanese yen

JPY

1.0959

1 New Zealand dollar

NZD

0.9817

