В Азербайджане ожидается наплыв саудовских туристов

9 мая 2019 09:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Этим летом в Азербайджане ожидается наплыв туристов из Саудовской Аравии.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Азербайджанской туристической ассоциации Нахид Багиров.

По его словам, увеличено количество авиарейсов между Азербайджаном и Саудовской Аравией. В связи с этим летом в Азербайджан прибудет вдвое больше туристов из данной страны.

Отметим, что по данным Государственного комитета статистики, в 2018 году Азербайджан посетили 2849, 6 тысячи иностранцев и лиц без гражданства из 196 стран мира. В прошлом году также наблюдался рост числа прибывших в страну из государств Персидского залива (за исключением ОАЭ и Ирана). В 2017 году число прибывших граждан Саудовской Аравии увеличилось в 2,2, Бахрейна - в 2, Кувейта - в 1,8, Катара - в 1,6, Ирака - в 7,9, Омана - в 7,4 раза.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов)

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