Azer Turk Bank обновляет филиал «Мяркяз» в соответствии с новой концепцией

Государственный Azer Turk Bank активно работает над полной адаптацией своей сети обслуживания к современным требованиям с целью дальнейшего повышения качества банковских услуг, предлагаемых клиентам.

Следующим шагом среди предпринимаемых мер является обновление еще одной обслуживающей структуры банка - филиала «Мяркяз», который будет расположен по новому адресу и обновлен в современном формате.

Скоро филиал «Мяркяз» продолжит работу по адресу город Баку, улица Низами 96, в помещении, соответствующем новой концепции банка, полностью отвечающем стандартам современного банковского дела.

Следует отметить, что здесь основные услуги и продукты, операции будут предлагаться в электронном формате. Также, расположение технологически успешно обновленного филиала в удобном районе Баку поднимет его отношения с клиентами на качественно новый уровень.

Клиенты филиала будут обслуживаться в других филиалах и отделениях Банка в процессе его физического и технологического переезда на новый адрес.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://atb.az, корпоративных страницах в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770-945 или позвонив в колл-центр банка по номеру (012) 945.