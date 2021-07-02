Зангезурский коридор имеет огромное значение не только в регионе, но и за его пределами - турецкий аналитик

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор имеет огромное значение не только в регионе, но и за его пределами, сказал старший аналитик Центра евразийских исследований, доктор наук Тургут Керем Тунджель на вебинаре на тему возможного влияния Зангезурского коридора на существующие региональные транспортные коммуникации, сообщает Trend.

Он отметил, что Зангезурский коридор сократит путь между Азербайджаном, Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией.

По его словам, если по Зангезурскому коридору будет проложен трубопровод, то Баку сможет снабжать Нахчыванскую АР природным газом.

По словам аналитика, Зангезурский коридор принесет пользу не только Азербайджану и Турции, но также Ирану и Грузии.

Он также обеспечит связь между Ираном и Россией, Арменией и Азербайджаном, сказал Тунджель.

По его мнению, у Зангезурского коридора может быть больше преимуществ, чем считается сегодня.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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